Vrouwenploeg van Waterloo, al zeker van promotie, sluit EuroHockey Club Trophy af met draw

Het vrouwenteam van Waterloo Ducks heeft de EuroHockey indoor Club Trophy in het Litouwse Siauliai zondag verlaten met een 2-2 draw tegen het Turkse Gaziantep Polisgücü. Het Brabantse team verzekerde zich zaterdag al van promotie naar de Euro Cup, het hoogste niveau.

Via Marie Ronquetti (12.) en France De Mot (36.) liepen de Ducks telkens een doelpunt uit, maar de Turkse vrouwen sloegen steevast terug. Celik (34. en 38.) zorgde in haar eentje voor de draw.

De Ducks van coach Louise Cavenaile wonnen eerder in het toernooi hun poule in de eerste ronde met het maximum der punten na zeges tegen thuisclub Siauliai Ginstrekte (4-2), het Tsjechische Slavia Praag (5-2) en het Franse Douai (7-6). Hierdoor bereikten ze de promotiepoule, waar ze zaterdag aan een 2-0 zege tegen het Zwitserse Rotweiss Wettingen genoeg hadden om de promotie te vieren. Het duel van zondag was voor de Belgen alleen om de eer.

Samen met winnaar Waterloo (12 ptn) promoveert ook runner-up Rotweiss Wettingen (11 ptn). Slavia Praag (5 ptn) en Gaziantep Polisgücü (4 ptn) volgen en spelen ook volgend jaar in de Club Trophy. Een ploeg krijgt voor een zege vijf punten, voor een draw twee punten en voor een verlies een punt. Alleen bij een nederlaag met meer dan drie goals verschil, blijft een team puntenloos achter.

In de degradatiepoule verzekerden Ginstrekte (15 ptn) en het Italiaanse Lorenzoni (11 ptn) zich van het behoud. De Françaises van Douai (6 ptn) en het Kroatische Zelina (0 ptn) zakken naar het derde niveau.

Vorig seizoen degradeerde Waterloo naar de Club Trophy, na een laatste plaats in de Euro Cup. De Ducks, de regerende kampioen van België, zullen ons land opnieuw vertegenwoordigen tijdens de editie van 2021.