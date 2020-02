Nederlandse Annemarie Worst wint Sluitingsprijs Oostmalle na een korte solo

Annemarie Worst (777) heeft zondag de Sluitingsprijs in Oostmalle op haar naam gebracht. De 24-jarige Nederlandse schudde in de slotronde haar landgenote Denise Betsema af en pakte zo haar elfde zege van het seizoen, naast de eindstand in de wereldbeker. Inge van der Heijden, ook al een Nederlandse, vervolledigde het podium. Belgisch kampioene Sanne Cant finishte als vierde voor de Française Marion Norbert Riberolle.

Het was de Franse kampioene Marion Norbert Riberolle die als eerste naar het veld trok. Achter haar volgden op één lint Inge van der Heijden, Mascha Mulder, Ellen Van Loy, Denise Betsema, Loes Sels en Sanne Cant.

In de eerste ronde kozen Norbert Riberolle en Betsema voor de aanval. Van der Heijden en Worst counterden deze versnelling. Betsema trok in het gezelschap van Worst de tweede ronde in. Norbert Riberolle volgde op 6 seconden, Van der Heijden moest daar al 10 seconden goed maken, Sels reed op 15 seconden, een groepje met Cant op 18 seconden.

Bij het ingaan van de laatste drie ronden versnelde Betsema. Worst moest alle zeilen bijzetten om opnieuw naar het wiel van haar landgenote te rijden. Van der Heijden van haar kant was ondertussen opgerukt naar de derde plaats. De twee voorin bleven elkaar verder bestoken. Bij de passage aan de tweede zandstrook, tijdens de slotronde, kwam Betsema in de problemen. Worst versnelde onmiddellijk en sloeg een kloofje. Genoeg voor Worst om haar elfde zege van het seizoen te laten optekenen.

Eerder op de dag was Jente Michels de sterkste bij de junioren. Hij haalde het afgescheiden van Ward Huybs en Yorben Lauryssen, die in een sprint Arne Baers achter zich liet.