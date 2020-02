Pascal Ackermann snelt naar zege in openingsetappe van de UAE World Tour

Pascal Ackermann heeft de openingsrit in de UAE Tour (World Tour) gewonnen. De Duitse sprinter van Bora-hansgrohe haalde het na 148 km van Palm Jumeirah naar Dubai Silicon Oasis voor de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal) en de Fransman Rudy Barbier (Israel Start Up Nation). Hij is meteen ook de eerste leider.

De tweede editie van de UAE Tour, een samengaan van de Dubai Tour en de Ronde van Abu Dhabi, bood een eerste van wellicht vier kansen voor sprinters. Vertrek was aan Palm Jumeirah, een opgespoten schiereiland en onderweg vielen geen noemenswaardige hindernissen te noteren.

De obligate vlucht van de dag kwam op naam van twee duo’s: Nikolay Cherkasov en Cristian Scaroni voor Gazprom-Rusvelo, Leonardo Tortomasi en Veljko Stojnic voor Vini Zabu-KTM sloegen de handen in elkaar en reden maximaal 3:15 bij elkaar.

De sprintersploegen, UAE Team Emirates voor Fernando Gaviria, Deceuninck-Quick.Step voor Sam Bennett, Jumbo-Visma voor Dylan Groenewegen, Bora-hansgrohe voor Pascal Ackermann en Lotto Soudal met Caleb Ewan, zetten een mannetje mee vooraan en controleerden de ontsnapping, al was het Tony Martin die heel wat werk voor zijn rekening nam. Op 14 km van het eind werden de laatste vluchters opgeraapt, waarna de sprintvoorbereiding begon. Het was Ackerman die de sprint vroeg opende en verrassend stand hield, voor Ewan, Barbier en Groenewegen. Hij is meteen ook de eerste leider.

Morgen/maandag staat de tweede rit op het programma, 168 km met aankomst op Hatta Dam. Vorig jaar toonde Caleb Ewan zich daar de sterkste op de steile dam, ongetwijfeld mikt hij opnieuw op hetzelfde resultaat.