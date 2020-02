Belgisch kampioen Tim Merlier schiet voor het eerst raak dit seizoen in de Ronde van Antalya

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft zondag zijn eerste seizoenszege geboekt. De Belgisch kampioen op de weg won de vierde en laatste etapppe in de Ronde van Antalya (2.1), 136,8 kilometer tussen Side en Antalya, in een massasprint voor de Italiaan Filippo Fortin (Team Felbermayr) en de Duitser Lucas Carstensen (Bike Aid). Het eindklassement is voor de Brit Maximilian Stedman (Canyon).

De Ronde van Antalya was voor Merlier zijn eerste wegwedstrijd na een druk veldritseizoen. Begin februari, na het WK in het veld in het Zwitserse Dübendorf, waar hij achtste werd, begon hij aan zijn wegvoorbereiding.

Het is voor de 27-jarige Oost-Vlaming zijn zevende zege op de weg na eerder onder meer drie etappes in de Ronde van Denemarken, de Elfstedenronde en als kers op de taart vorig jaar het Belgisch kampioenschap op de weg.