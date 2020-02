Raf Simons wordt creatief directeur van Prada

Na maanden van speculatie is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van modeontwerper Raf Simons: de Belg wordt creatief directeur van Prada.

Hij vervoegt Miuccia Prada in die functie. Ze zullen dezelfde bevoegdheden hebben en samen beslissingen nemen, maakten ze zondag bekend op een persconferentie.

Eind 2018 verbaasde Raf Simons door Calvin Klein en New York onverwacht te verlaten. Hij legde zich sindsdien toe op zijn eigen modelijn, maar het bleef afwachten wat de toekomst voor hem zou gaan brengen.

Nu is er duidelijkheid: Simons wordt vanaf 2 april de eerste ontwerper van buiten de familie Prada die het modehuis zal vervoegen sinds de oprichting ervan. Hij wordt samen met Miuccia Prada creatief directeur.

‘Prada is een merk waarin ik mijn hele leven al geïnteresseerd ben’, zei Simons op een persconferentie. ‘Om eerlijk te zijn heeft meneer Bertelli me net na mijn vertrek bij Calvin Klein al gecontacteerd. Miuccia en ik hebben een gesprek gehad over creativiteit in de modewereld vandaag, en daardoor ben ik open gaan praten met veel ontwerpers. We moeten herbekijken hoe creativiteit haar plaats vandaag heeft in de modewereld.’

In het verleden heeft Simons Miuccia Prada al vaker een pionier en een grote invloed op zijn werk genoemd. Het verbaast dan ook niet dat hij nu bij dat modehuis aan de slag gaat. De eerste modeshow van de twee creatief directeurs wordt verwacht in de lente van 2021.