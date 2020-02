Carnaval Venetië moet wijken door coronavirus

Het nieuwe coronavirus blijft om zich heen grijpen in de noordelijke Italiaanse regio Lombardije. Elf steden zijn onder quarantaine geplaatst, het carnaval in Venetië wordt afgelast.

In Lombardije zijn tot dusver al 89 besmettingen gemeld, maakte gouverneur Attilio Fontana zondag bekend. Het totale aantal besmettingen in Italië zou inmiddels al boven de honderd uitkomen. Het virus eiste ook twee levens.

Premier Giuseppe Conte kondigde zaterdag drastische maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. ‘In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan’, zei hij op een persconferentie.

Scholen en bedrijven gesloten

De noodmaatregelen blijven enkele weken van kracht. Ze hebben gevolgen voor zowat 50.000 mensen, die al het verzoek hadden gekregen thuis te blijven. Het gaat om elf steden: tien in de regio Lombardije en één nabij Padua in de noordwestelijke regio Veneto. Scholen en bedrijven moeten er de deuren sluiten, net als bedrijven en sportclubs. Sportwedstrijden en evenementen zijn afgelast.

Codogno, een gemeente op een 60-tal kilometer van Milaan, geldt als het centrum van de besmetting met het covid-19-virus. De stad telt 15.000 inwoners, van wie er veel in het grote Milaan werken. Het openbare leven is er stilgevallen.

'Drastische maatregelen'

In Venetië zal het bekende carnaval omwille van het nieuwe coronavirus afgelast worden. 'We moeten drastische maatregelen nemen', zei de gouverneur van de regio Veneto, Luca Zaia. Naast de aflasting van carnaval 'zullen er zelfs nog meer maatregelen volgen', zei hij.

In Veneto zouden 25 mensen die besmet zijn met het covid-19-virus. In Venetië zelf zijn twee oudere mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om de eerste coronazieken in de stad zelf.