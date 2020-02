NBA. Los Angeles Clippers laten zich opnieuw verrassen door Sacramento

Voor de tweede keer in minder dan een maand tijd hebben de Los Angeles Clippers in eigen huis de duimen moeten leggen voor Sacramento. De Kings haalden het in het Staples Center met 103-112 en herhaalden zo hun stunt van eind januari, toen ze er met 103-124 wonnen.

Kent Bazemore kroonde zich met 23 punten tot beste schutter bij de bezoekers, die als twaalfde onderin bengelen in de Western Conference. De Clippers staan derde na stadsgenoot Lakers en Denver maar verkeren niet in een al te beste vorm. De Californiërs leden zaterdagavond hun vierde nederlaag in vijf duels, ondanks 31 punten van Kawhi Leonard.

Houston en Utah zitten de Clippers in de stand op de hielen. De Rockets wonnen het onderlinge duel tegen de Jazz met 110-120 met dank aan James Harden (38 ptn) en Russell Westbrook (34 ptn).

Milwaukee, de autoritaire leider in de Eastern Conference, kende voor eigen publiek weinig moeite met Philadelphia. Onder aanvoering van hun Griekse ster Giannis Antetokounmpo (31 ptn, 17 rebounds) trokken de Bucks met 119-98 aan het langste eind tegen de 76ers.