Een asielzoeker is in de nacht van zaterdag op zondag levenloos aangetroffen in Heusden-Zolder. Getuigen hadden gemeld dat de vrouw was aangereden, waarna de bestuurder van het voertuig vermoedelijk vluchtmisdrijf had gepleegd.

Dat bevestigt het parket van Limburg zondag. De feiten vonden iets voor middernacht in de Kapelstraat plaats. Het levenloze lichaam van een bewoner van het asielcentrum De Barak van het Rode Kruis werd daar aangetroffen.

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart en stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van de feiten om de omstandigheden te onderzoeken.

De andere bewoners van het opvangcentrum zijn zwaar onder de indruk. Zij kwamen zaterdagnacht massaal naar buiten. Ze vertellen dat de verongelukte vrouw een Somalische is die een half jaar geleden in België is aangekomen.