Slechts één minister gaat in op uitnodiging voor Aalst Carnaval

Opvallend veel politieke genodigden geven dit jaar verstek op Aalst Carnaval. Van de ministers tekent alleen Ben Weyts (N-VA) present.

Dat de hele wereld dit keer meekijkt naar het vermeende antisemitisme in de stoet, lijkt voor veel politici reden om niet af te zakken naar Aalst en niet opzichtig op de tribunes te gaan zitten. Alle ministers van de Vlaamse en de federale regering kregen een uitnodiging in de bus, maar alleen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat daar dus op in. Andere prominente aanwezigen zijn Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en haar partijgenoot Herman De Croo. Maar van een stoet van politici – die vorig jaar vlak voor de verkiezingen wel graag van de partij waren – is dit jaar totaal geen sprake.

Weyts woont vlakbij de tweede Vlaamse carnavalsstad Halle en gaat ook elk jaar naar Aalst. ‘Dat nu niet doen, zou pas een statement zijn’, zegt hij.

De N-VA’er beseft wel dat er een probleem is. Zijn collega-minister Bart Somers (Open VLD) – Vlaams minister van Samenleven – vroeg deze week aan burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) om de carnavalisten in het gareel te houden. ‘Iedereen beseft dat je dit internationaal gewoon niet kunt uitleggen. Op manifestaties, evenementen of andere gelegenheden zou iedereen beter veel meer rekening houden met allerlei gevoeligheden. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand. Maar verbieden of met dwang dingen decreteren, dat gaat ook niet. Dan oogst je gewoon het tegenovergestelde. Ik wil niet de vrijheid beperken op een dag dat er met alles – ook met politici – wordt gelachen. Dit is de dag bij uitstek van karikaturen en stereotypen’, zegt Ben Weyts.

En dus trekt Weyts vanmiddag, naar eigen zeggen licht verkleed, naar het Aalsters carnavalsbal. Hoe, dat wou hij nog niet prijsgeven. ‘Je zal me wel herkennen.’