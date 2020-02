Tyson Fury voltooit comeback en onttroont Deontay Wilder als WBC-kampioen bij zwaargewichten

Tyson Fury mag zich de nieuwe WBC-kampioen bij de zwaargewichten noemen. In de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas versloeg de 31-jarige Brit zaterdagavond de Amerikaanse titelhouder Deontay Wilder met technische KO in de zevende ronde.

In een rematch van hun controversiële draw in december 2018 was Fury duidelijk de betere. De ‘Gipsy King’ mepte Wilder tegen het canvas in de derde en vijfde ronde. Tijdens de zevende ronde dwong de Brit zijn tegenstander in de hoek en loste een heel arsenaal aan slagen op het lichaam van Wilder. Daarop zette scheidsrechter Kenny Bayless het gevecht stop.

Foto: REUTERS

Fury blijft na 31 kampen ongeslagen en mag zich voor het eerst sinds 2015 wereldkampioen noemen. Toen versloeg hij de Oekraïner Wladimir Klitschko en nam diens WBA-, WBO- en IBF-titels over. Daarna raakte Fury de weg kwijt door mentale problemen, onder meer te wijten aan zijn druggebruik.

Wilder, 34, leed zijn eerste nederlaag in 44 profkampen. De ‘Bronze Bomber’ had zijn WBC-titel al tien keer met succes verdedigd.

Heel wat boksliefhebbers hopen nu op een clash tussen Fury en zijn landgenoot Anthony Joshua. Dat is de regerende kampioen bij de WBA, WBO en IBF.