Triomf voor Bernie Sanders in Nevada

Senator Bernie Sanders (78) heeft bij de voorverkiezing in Nevada bijna de helft van de stemmen gehaald. Daarmee zet hij een grote stap naar de Democratische nominatie voor het presidentschap. Sanders wint immers bij zowat iedere doelgroep, ook latino’s, en is duidelijk niet langer louter de kandidaat van blanke uiterst-linkse jongeren.

Vier jaar geleden ontspoorde de tot dan zeer beloftevolle campagne van de linkse senator in Nevada. Toen bleek dat het hyperenthousiaste Feel the Bern-publiek toch te veel een niche was, en dat vooral ...