KV Oostende is nog niet gered, Zulte Waregem weer verder verwijderd van zesde plaats na gelijkspel

Een schoonheidsprijs krijgt deze KV Oostende-Zulte Waregem zeker niet. De Kustboys kwamen vanop de stip 1-0 voor via Ari Skulason. Damien Marcq bracht zijn team op gelijke hoogte. Beide ploegen schieten niet veel op met dit gelijkspel. KVO is nog niet gered. Essevee mag Play-off 1 zo stilaan vergeten. De kloof met Genk bedraagt nu zes punten.

'We moeten ons focussen om te winnen en dan kijken we naar de toekomst.' Zulte Waregem-coach Francky Dury sprak klare taal voor de aftrap. Na de 3 op 21 moest Essevee zich herpakken wilde het nog een waterkans behouden op het behalen van die zesde plaats. KV Oostende legde net als Zulte Waregem hetzelfde armtierige rapport voor. Coach Dennis van Wijk vond dat het tijd was dat zijn ploeg zichzelf ging belonen na al het harde werk op training.

De Kustboys moeten zich nog verzekeren van het behoud en hadden de peptalk van hun coach in de oren geknoopt. Ze startten het best aan de partij. Essevee knoeide in het defensieve compartiment. Ergens viel dat te begrijpen, want Dury moest vier pionnen missen. Pletinckx en Seck zijn gekwetst, het duo Deschacht-Mensah was geschorst. Zowaar Nikos Kainourgios kwam aan de aftrap op de linksachter als noodoplossing. De Griek mocht afgelopen winter nog vertrekken en speelde amper een uurtje in de openingswedstrijd tegen KV Mechelen.

Op de counter

Oostende liet het leer aan Zulte Waregem, de Kustjongens loerden vooral op de counter. Dat deden ze een aantal keer prima. Essevee maakte van zijn kant niet veel klaar. Halverwege de eerste periode legde Bruno in de zestien zijn hand op de schouder van de opgerukte Skulason. Ref Geldhof twijfelde niet: strafschop. De IJslander zette die elfmeter zelf om. Een handvol minuten daarna ranselde Bansen een trap van Sakala uit zijn doel nadat De fauw zijn interceptie miste.

Het leek weer zo’n avond te gaan worden waarop Zulte Waregem niet veel in de pap te brokken zou hebben. Maar uit het niets vond Larin de geïnfiltreerde Marcq. De Fransman dribbelde koeltjes Dutoit en werkte proper af: 1-1, alles te herdoen. De bezoekers hadden hun tweede adem gevonden en de goalie van KVO bracht redding op een trap van Vossen. Larin mikte zijn schot voorlangs.

Blitzstart

Opnieuw was Essevee niet wakker wanneer het uit de kleedkamer kwam. Sakala trapte hard, Bansen stond pal. En Niane kwam aan de tweede paal een schoenmaat tekort om de 2-1 binnen te tikken. De bezoekers reageerden via Dompé die twee keer kon uithalen.

De tweede helft was met een rotvaart gestart, maar het tempo zakte zienderogen na die blitzstart. Beide teams knokten voor wat ze waard waren en dat resulteerde in veel duels op het middenveld. Echt uitgespeelde kansen kregen we even niet meer te zien. KVO probeerde te dreigen op spelhervattingen. Wout Faes trapte in de slotfase de beste kans nog over.

Met een 1-1-gelijkspel doorbreken KV Oostende en Zulte Waregem de negatieve reeks, maar veel schieten ze er allebei niet mee op. KVO is nog niet gered. Als Essevee naar de toekomst kijkt, ziet het dat de kloof met nummer zes Racing Genk zes punten bedraagt. In drie wedstrijden lijkt die onoverbrugbaar.