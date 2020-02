Standard doet haasje-over met Antwerp en wordt voorlopig derde

Standard heeft zijn revanche voor de bekeruitschakeling van midden december beet. De Rouches hadden aan een verwoestende uithaal van Oulare genoeg om de punten op Sclessin te houden, en zo naar een voorlopige derde plaats te wippen. Antwerp blijft door de 1-0-nederlaag achter met 2 op 12.

Bij Standard geen verrassingen in de basis. Cop, vorige week nog aan het kanon in Genk, moest zijn plaats weer afstaan aan de fysiek sterkere Oulare. Verder kregen we dezelfde namen te zien. Bij Antwerp vonden wel wat wijzigingen plaats. Refaelov werd pas vader van een dochtertje en deed niet mee. De Sart startte op zijn positie, waardoor ook Defour weer in de ploeg kwam. Achterin behield Seck zijn stek. Arslanagic verdween naar de bank ten voordele van Hoedt. Daar hield het niet bij op. Juklerod moest zich halsoverkop klaarmaken nadat De Laet kort voor het startsignaal uitviel.

Fluitconcerten voor Defour en Lamkel Zé

Lamkel Zé en Defour werden al tijdens hun opwarmingsoefeningen op de korrel genomen door de Luikse fans. Gefluit dat alleen maar harder klonk van zodra Verboomen de topper der PO1-deelnemers op gang floot. Na de verloren kwartfinale in de Croky Cup hadden de Rouches wat goed te maken, maar een furieuze start bleef uit. Ook de bezoekers lieten aanvankelijk weinig zien. Na het openingskwart kon Standard Bolat toch eens bedreigen. De Turkse international stond eerst pal op de inzet van Lestienne, en ging vervolgens goed plat op een afstandsschot van Bastien. Oulare was

dan nog zijn kanon aan het laden, om het in minuut 33 aan een snelheid 129 km/u af te vuren. Een magistrale uithaal richting winkelhaak. De centrumspits schudde zijn teammaats van zich af en vierde met assistent-coach Leye.

Preud’homme geschorst

Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg op dat moment. Des te opvallend was de gele kaart die Preud’homme even later onder zijn neus geschoven kreeg voor aanhoudend protest. Zijn vijfde al dit seizoen, waardoor hij volgende week in Charleroi op de tribune zit. Antwerp kreeg voor rust aanvallend niets klaar, maar dat veranderde in de openingsminuut van de tweede helft. Oog in oog met Bodart duwde Lamkel Zé het leer naast. Een dot van een kans voor de gelijkmaker. De Kameroener groeide in de match. Even voorbij het uur haalde hij ook uit met een knappe volley. Standard reageerde met bescheiden pogingen van Oulare, Carcela en Bastien. Met Miyoshi, Benson en Gano gooide Bölöni drie offensieve krachten in de strijd om het tij nog te keren. Dat lukte niet. De roodhemden hielden hun zuinige voorsprong al bij al makkelijk vast. Standard deelt dankzij deze driepunter de derde plaats met Charleroi, dat zondag nog speelt op het veld van Club Brugge. Antwerp blijft na een moeilijk programma achter met 2 op 12 en zakt naar plaats vijf.