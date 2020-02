Titelverdediger Tsitsipas plaatst zich voor finale in Marseille en treft Auger-Aliassime

De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Franse Marseille (hard/691.880 euro). Hij neemt het op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 18).

Tsitsipas, het tweede reekshoofd, klopte in de halve finales de Kazach Alexander Bublik (ATP 55) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 9 minuten.

Auger-Aliassime rekende in zijn halve eindstrijd af met de Fransman Gilles Simon (ATP 58). De Canadees won in twee sets: 7-5 en 7-6 (7/2). De match nam 2 uur en 1 minuut in beslag.

De 21-jarige Tsitsipas maakt jacht op zijn vijfde ATP-titel. Vorig jaar triomfeerde hij niet alleen in Marseille, maar ook in Estoril en op de ATP Finals. In 2018 was de Griek ook de beste in Stockholm. De 19-jarige Auger-Aliassime won nog geen titel. Hij schopte het wel al viermaal tot in de finale: dit jaar in Rotterdam en in 2019 in Stuttgart, Lyon en Rio de Janeiro.

Challenger Koblenz - Ruben Bemelmans grijpt ook naast dubbelfinale

Ruben Bemelmans heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Duitse Koblenz (hard/46.600 euro).

Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur verloor hij zaterdag in de halve eindstrijd van de Duitsers Julian Lenz en Yannick Maden. Het werd 2-6, 6-1 en 10/2 na 54 minuten tennis.

Eerder op de dag verloor Ruben Bemelmans (ATP 249) ook in de halve finale van het enkelspel met 6-2 en 6-4 van de Tsjech Tomas Machac (ATP 347).