Christian Benteke (Crystal Palace) proeft weer van zege, invaller Leandro Trossard drawt met Brighton

Crystal Palace heeft een belangrijke driepunter veroverd in de strijd om het behoud. Palace, met Christian Benteke in de basis, klopte zaterdag op de 27e speeldag van de Premier League Newcastle met 1-0.

Van Aanholt (44.) scoorde op slag van rusten de winnende treffer. Benteke werd een minuut voor tijd van het veld gehaald. Nadien liep bezoeker Lazaro nog tegen een rode kaart aan.

Het was al van de negentiende speeldag geleden, eind vorig jaar, dat Palace in de Premier League de volle buit pakte. Benteke en co staan dertiende met 33 punten.

Sheffield United en Brighton & Hove Albion deelden de buit: 1-1. Stevens (26.) bracht de thuisploeg voor, maar Maupay (30.) maakte een handvol minuten later alweer gelijk voor Brighton. Leandro Trossard viel bij de bezoekers een kwartier voor tijd in, maar kon de bakens niet meer verzetten. Brighton staat 15de met 285 punten.

Björn Engels bleef in de 2-0 nederlaag van Aston Villa op Southampton op de bank. Long (8.) en Armstrong (90.+5) scoorden de thuistreffers, Djenep (ex-Standard) zorgde bij het eerste doelpunt voor een knappe assist. The Villans blijven zo in het degradatiemoeras hangen, met een 17de stek en amper één munt meer dan de nummers 18 en 19.