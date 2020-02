Erdogan kondigt Syrië-top aan met Russische, Franse en Duitse leiders

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag een topbijeenkomst op 5 maart aangekondigd met de leiders van Rusland, Frankrijk en Duitsland, om de toestand in de provincie Idlib te bespreken, het laatste bolwerk van de rebellen in het noordwesten van Syrië.

‘We komen op 5 maart bijeen’, zei Erdogan in een toespraak op de televisie, na telefoongesprekken met de Russische president Vladimir Poetin, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel over een bijeenkomst om een einde te maken aan de gevechten en de humanitaire crisis in Idlib.

In de Syrische provincie is zaterdag een Turkse militair gedood bij een bombardement door het Syrische regeringsleger, zo maakte het Turkse ministerie van Defensie bekend. De soldaat raakte gewond door beschietingen met een tank en overleed terwijl hij overgebracht werd naar een ziekenhuis. Het is de zeventiende Turkse soldaat die deze maand sneuvelt in het noordwesten van Syrië.