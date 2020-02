Speciaal stuursysteem op Mercedes F1-bolide dan toch illegaal?

Er was de voorbije dagen veel te doen rondom het zogenaamde DAS-systeem dat Mercedes op donderdag plots toonde. De commotie over het systeem is zeker en vast nog niet gaan liggen.

Met het Dual Axis Steering-systeem, kortweg DAS genoemd, kan een rijder door het stuur naar zich toe te trekken of van zich weg te duwen de stand van de voorwielen aanpassen. Het systeem op zich moet er voor zorgen dat er minder luchtweerstand is op het rechte stuk en tegelijkertijd dat er in de bochten beter ingestuurd kan worden.

Meteen ontstond de discussie in de F1-paddock of het systeem al dan niet illegaal was. Bij Mercedes waren ze er snel bij om te laten weten dat ze het op voorhand met de FIA hadden afgestemd en dat ze bericht hadden gekregen dat het legaal was.

Toch betekent dit nog niet dat het Mercedes F1 team het systeem ook probleemloos zal kunnen gebruiken. Het DAS-systeem mag dan wel voldoen aan het technisch reglement van de Formule 1 in 2020, in 2021 is het trouwens sowieso verboden, er bestaat ook nog iets zoals de parc fermé-regels tussen de kwalificatie en de race. In die regels staat wat de teams tussen de kwalificatie en de race aan de wagens mogen aanpassen.

Cruciaal daarbij is of DAS beschouwd wordt als een stuursysteem of een ophangingsysteem. Beide systemen hebben immers hun eigen regels en daarin zit een cruciaal verschil.

Het sportief reglement stelt dat de parc fermé-regels voor een wagen gelden vanaf dat hij tijdens de kwalificatie uit de pits rijdt tot aan de start van de race. Tijdens die periode mag maar een beperkt aantal aanpassingen aan de wagen gedaan worden.

Zo stelt artikel 34.6 bijvoorbeeld dat er onder parc fermé geen wijzigingen aan de ophanging mogen plaatsvinden. Cruciaal is dus of ‘DAS’ als een ‘ophangingsysteem’ wordt beschouwd want dan vinden er dus wel aanpassingen plaats en zal de desbetreffende wagen die het systeem gebruikt de race vanuit de pitlane moeten aanvatten.

Het aanpassen van de hoek van de voorwielen kan immers als inbreuk op het reglement aanzien worden. Veel zal echter afhangen van wat de FIA beschouwd als ‘ophangingsysteem’.

Indien Mercedes tijdens het eerste raceweekend in Australië met DAS rijdt kan er dus mogelijk een klacht van de concurrentie volgen. Het oordeel van de stewards in Australië kan dus een precedent vormen voor de rest van het raceweekend en bepalen of Mercedes het systeem mag gebruiken.

