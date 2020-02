Onschuldige ingreep in UZ Leuven laat drie patiënten blind achter

Het gerecht van Leuven voert onderzoek naar drie fout gelopen oogoperaties in het UZ Leuven. Het moesten routine-ingrepen worden, in de zomer van 2017, maar drie patiënten bleven achteraf blind aan een oog. De slachtoffers dienden een klacht in. En het ziekenhuis volgde hun voorbeeld, met een klacht tegen onbekenden. 'Want we willen tot het uiterste gaan om de oorzaak te vinden.'

Leen Janssens (42) uit Lommel meldde zich op 18 augustus 2017 aan bij het UZ Leuven voor een vitrectomie. Zo’n glasvochtoperatie bij troebelingen in het glasvocht of bij scheurtjes of littekenweefsel ...