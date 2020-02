Jack Haig heeft de korte vierde etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De Nieuw-Zeelander van Mitchelton-Scott versloeg in een sprint bergop leider Jakob Fuglsang, die eerder de eerste en derde rit won, en Mikel Landa. Fuglsang blijft wel leider in het algemeen klassement met nog één etappe te gaan.