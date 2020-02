Toon Aerts wint opnieuw in Leuven voor Vanthourenhout en Van der Haar

Toon Aerts (Telenet - Baloise Lions) heeft net als vorig jaar de veldrit in Leuven op zijn naam geschreven. Hij haalde het in een sprint met drie voor Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) en zijn Nederlandse ploegmaat Lars van der Haar.

LEES OOK. Denise Betsema pakt in Leuven eerste zege na dopingschorsing dankzij knappe solo, Thibau Nys opnieuw de beste bij de junioren

De cyclocross van Leuven maakt deel uit van de Rectavit Series, een reeks van vijf wedstrijden waarvoor geen algemeen klassement wordt opgemaakt. Toppers als wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert stonden niet aan de start in deze vierde manche. Zij zijn inmiddels aan de slag op de weg.

Meteen valpartij

Reeds in de eerste bocht sloeg het noodlot toe bij Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Laatstgenoemde reed tegen het achterwiel aan van de Belgische kampioen en kwam zo ten val. Iserbyt bleef een tijdlang zitten op het asfalt maar kroop daarna weer op de fiets en vervolgde zijn wedstrijd.

Voorin mende David van der Poel gevolgd door Thijs Aerts, Tom Meeusen, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Lars van der Haar, Niels Vandeputte en Lander Loockx. Loockx parkeerde tijdens een korte afdaling zijn fiets over de afsluiting en verloor zo meteen voeling met de kop van de wedstrijd. Er had zich ondertussen een kopgroep gevormd met Toon en Thijs Aerts, Vanthourenhout, Van der Haar en Vandeputte. Corné van Kessel, Vincent Baestaens en Jim Aernouts sloten nog voor het ingaan van de derde ronde voorin aan.

Vanthourenhout trekt door

Bij een nieuwe tempoversnelling werd de kopgroep opnieuw uiteengeranseld. Toon en Thijs Aerts, Michael Vanthourenhout, Vincent Baestaens, Lars van der Haar en Niels Vandeputte gingen voor de rest uit rijden. Voor Vanthourenhout ging het allemaal nog te traag. De West-Vlaming versnelde net voor half cross en kreeg Van der Haar en Toon Aerts mee in steun. Eli Iserbyt kneep dan de remmen dicht en keerde naar de camper terug.

Met nog twee ronden voor de boeg moest Van der Haar er vooraan even af. Toch trok het drietal Aerts-Vanthourenhout-van der Haar de slotronde in. De Nederlander hing meermaals aan de rekker maar uiteindelijk kwam het toch tot een sprint met drie. Aerts begon die van ver op kop. Van der Haar schoot uit zijn klikpedaal en was meteen uitgeschakeld voor de zege. Vanthourenhout zette zich in het wiel van Aerts, die op zijn beurt uit het klikpedaal ging. De gewezen Belgisch kampioen herstelde echter onmiddellijk en haalde het met een fietslengte voor Vanthourenhout.

Morgen/zondag staat de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op het programma.