Kim Clijsters kreeg nog voordat ze haar comeback maakte al zes dopingcontroles

Kim Clijsters werd, nadat ze haar terugkeer op de tennisvelden aankondigde, al zes keer gecontroleerd op het gebruik van doping. Dat blijkt uit cijfers die de Internationale Tennisfederatie ITF bekendmaakte.

De 36-jarige Clijsters maakte in september vorig jaar bekend dat ze, na zeven jaar afwezigheid, mikte op een comeback op het circuit begin 2020. De Limburgse onderging nadien nog zes dopingcontroles in 2019. Zulke controles zijn volgens de ITF-regels een vereiste voor speelsters die na een periode van inactiviteit terugkeren.

Afgelopen maandag vierde Clijsters dan haar langverwachte rentree. De viervoudige grandslamwinnares verloor in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Dubai van de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 16) in twee sets: 6-2 en 7-6 (8/6).