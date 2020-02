Denise Betsema pakt in Leuven eerste zege na dopingschorsing dankzij knappe solo, Thibau Nys opnieuw de beste bij de junioren

Denise Betsema heeft zaterdag de GP Leuven op haar naam gebracht. De 27-jarige Nederlandse haalde het op het militair domein van Heverlee na een solo die ze opzette half cross. Haar landgenote Annemarie Worst werd tweede. Belgisch kampioene Sanne Cant finishte, na een sprint met drie, als derde. Laura Verdonschot eigende zich de vierde plaats toe voor de Nederlandse Manon Bakker. Het werd voor Betsema meteen de eerste zege na haar dopingschorsing van een half jaar.

Het was Betsema, vorig jaar ook al winnares in Leuven, die de kopstart nam. In het spoor van de Nederlandse volgden haar landgenote Maud Kaptheijns, Loes Sels, Annemarie Worst, Sanne Cant en de Franse kampioene Marion Norbert Riberolle. Al vrij snel, we waren amper drie minuten weg, trok Betsema het gashendel helemaal open. Annemarie Worst probeerde haar landgenote nog bij te benen maar slaagde daar niet in.

Tot Betsema een foutje maakte en we bij het ingaan van de derde ronde twee leidsters kregen. Achter dit duo volgde, op 45 seconden, het zestal met Sels, Cant, Ellen Van Loy, Verdonschot, Norbert Riberolle en de Nederlandse Manon Bakker. Laatstgenoemde versnelde en ging alleen op jacht naar de leidsters. Cant volgde als vierde.

Met nog drie ronden voor het einde sloot de Belgische kampioene aan bij Bakker. Net voor het wasbord zette Betsema Worst weer op achterstand, terwijl Laura Verdonschot het duo Cant-Bakker vervoegde. Denise Betsema kwam niet meer in de problemen en haalde het op schitterende wijze. Worst consolideerde haar dichtste ereplaats. In een sprint met drie was Sanne Cant de snelst voor de derde plaats.

Eerder op de dag was Thibau Nys opnieuw de beste bij de junioren. De wereldkampioen pakte zijn 22e zege van het seizoen. Yorben Lauryssen werd tweede, Mathis Avondts vervolledigde het podium.

Aaron Dockx was dan weer de sterkste bij de nieuwelingen. Hij haalde het afgescheiden van Niels Ceulemans en de Duitser Silas Kuschla.