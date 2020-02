Dieven Koninklijke Munt probeerden waardeloze munten te stelen

Drie dieven zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag in geslaagd binnen te dringen bij de Koninklijke Munt. Twee van hen werden betrapt, de derde kon ontkomen, wellicht met een zak waardeloze munten.

Dat zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. Ook op de hoofdzetel van de Thesaurie werd in dezelfde nacht ingebroken, zegt hij. Daar verdwenen computers van het onthaal.

Het parket bevestigde zaterdagochtend dat in de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken in het gebouw van de Koninklijke Munt in de Pachecolaan in Brussel. Drie inbrekers drongen rond 1.30 uur het gebouw binnen. Het alarm heeft gewerkt en de politie was snel ter plekke. ‘

Bij de Koninklijke Munt hadden de twee opgepakte verdachten allebei 5 kilogram munten in hun rugzak en zakken zitten’, zegt Adyns. ‘Het waren beschadigde munten die uit omloop worden genomen en waarvan de waarde nihil is. De ontsnapte dader had waarschijnlijk ook 5 kilogram van die munten mee.’

Tweede inbraak

Financiën zegt dat die nacht op twee plaatsen werd ingebroken. ‘Op de hoofdzetel van de Thesaurie in de Handelsstraat namen ze computers mee aan het onthaal. Daar stond geen gevoelige informatie op.’

Verhuis

In het gebouw worden al langer geen munten meer geslagen. Bedoeling is om de kantoren te huisvesten in het nabijgelegen gebouw van de Nationale Bank.

Rechter

De twee inbrekers die werden opgepakt zullen op 5 maart al voor de rechtbank verschijnen.