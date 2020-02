Krijgen we vandaag Van der Poel-show in de Ronde van Algarve? “Ik mag mijn kans gaan en wil eens testen”

“Een rit met een interessant profiel”, dat zegt Mathieu van der Poel over de vierde etappe in de Ronde van Algarve. De Nederlander kondigde vooraf dat hij “eens wil testen”. Krijgen we vuurwerk?

“Ik ben samen met Sbaragli één van de speerpunten vandaag, dus we gaan een beetje kijken wie zich het beste voelt”, vertelde de Nederlander nog. Hij waarschuwde wel: “Ik denk dat het een attractief parcours is, misschien op het randje van te lastig. Tegen echte klimmers zal het normaal gezien te moeilijk zijn, maar we zullen wel zien. Als ze wat twijfelen en kijken naar elkaar, kan ik misschien net lang genoeg aanhaken.”

Van der Poel verraste donderdag nog door lang mee te kunnen met de klimmers. “Maar ik voelde ik wel dat ik iets speciaals gedaan had. Gisteren (vrijdag, nvdr) voelde ik het in mijn benen.”