Koen de Kort moet opgeven in Ronde van Algarve na val van vrijdag, Stuyven en Theuns starten wel

De Nederlander Koen de Kort heeft moeten opgeven in de Ronde van Algarve nadat hij met onze landgenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns ten val kwam in de derde rit. De Kort had te veel last van zijn knie.

“Er zit veel vocht in de knie van Koen de Kort en hij is naar het ziekenhuis voor een MRI-scan”, aldus ploegleider Steven de Jong van Trek-Segafredo. “Ook Jasper (Stuyven, nvdr) heeft een stijf gevoel in de knie, maar wil toch proberen starten.” De Belg wil nog afwachten hoe het gaat. “Mijn linkerknie voelt wat stijf aan. Wanneer ik op de rollen rijd, gaat dat, maar in koers is dat nog iets helemaal anders natuurlijk. Ik ga proberen, maar als ik te veel last heb, stap ik af”, klonk het.

Bij Edward Theuns is de duim het grootste zorgpunt. Hij start met een ingepakte duim.