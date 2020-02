Nederland annuleert carnavalsstoeten uit angst voor storm

Het slechte weer zorgt ervoor dat meerdere carnavalsoptochten de komende dagen niet door kunnen gaan bij onze noorderburen. Onder meer die van zondag in Weert, in Nederlands Limburg, en die van zaterdag in Kwadendamme en Lewedorp in de gemeente Borssele, in Zeeland, zijn afgelast. Al eerder werd bekend dat de optocht van zaterdag in Eindhoven is afgelast.

De organisatie van de tocht in Weert noemt het een emotioneel besluit, maar stelt dat de veiligheid van deelnemers en bezoekers niet kan worden gegarandeerd vanwege de harde wind. De gemeente Borssele vindt de wind dusdanig hard, windkracht 7 met uitschieters naar windkracht 9, dat het risico op incidenten tijdens een van de optochten te groot is.

De harde wind wordt mogelijk voor meer Nederlandse carnavalsoptochten spelbreker. In meerdere steden wordt gekeken of er maatregelen moeten worden genomen in verband met de weersverwachting. Met name zondag worden harde windstoten verwacht. Weeronline verwacht in Tilburg, Heerlen en Maastricht, waar die dag carnavalsoptochten worden gehouden, windkracht 5 tot 7 met windstoten van 60 tot 90 kilometer per uur.

België

Ook in België waait het hard dit weekend. Het KMI verwacht zondag in de loop van de dag windsnelheden tot rond 80 kilometer per uur in het binnenland en tot zowat 90 km/u aan zee. Lokaal kan dat nog iets meer zijn. ‘ Avonds neemt de wind snel af in kracht.

De meeste carnavalstochten in ons land, waaronder die in Aalst, gaan zondag door. Tot dusver is er geen sprake van annuleringen.