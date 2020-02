Kirsten Flipkens rekent eenvoudig af met Greet Minnen en plaatst zich voor de hoofdtabel op WTA-toernooi van Doha

Kirsten Flipkens (WTA 83) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op het WTA-toernooi in Doha (hardcourt/2,939,695 dollar). De 34-jarige Kempense, het achtste reekshoofd in de kwalificaties, rekende zaterdag in de tweede en laatste kwalificatieronde na een uurtje tennis in twee sets (6-1 en 6-3) af met Greet Minnen (WTA 106), het zestiende reekshoofd. Het was voor Flipkens al de tweede zege tegen een landgenote in de kwalificaties in Doha. Vrijdag rekende ze ook al af met Ysaline Bonaventure (WTA 117).