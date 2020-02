West Side story 2.0: een Belgische productie van wereldformaat

In 1957 ging de musical West Side story in première op Broadway. De succesmusical keert er nu terug, met aan het roer vier Belgen.

Het idee kwam van regisseur Ivo Van Hove. Die had al eerder op Broadway gestaan, maar nog nooit met een musical. Hij trok choreografe Anne Teresa De Keersmaeker erbij, en samen met scenograaf Jan Versweyveld en kostuumontwerper An d’Huys pakten ze West Side Story helemaal anders aan. Het resultaat is een overweldigende, hedendaagse vertolking van dé Amerikaanse oer-musical. Journalist Filip Tielens bezocht een voorstelling in New York. ‘Een duizelingwekkende explosie van kracht.’

Lees hier de recensie van Filip Tielens over West Side story.

