NBA. LA Lakers doen uitstekende zaak met winst tegen Memphis en verlies van Denver

Met LeBron James als topschutter hebben de LA Lakers vrijdag hun koppositie in de Western Conference van de NBA verstevigd. De Lakers versloegen de Memphis Grizzlies met 117-105, goed voor hun vierde zege op rij. James was goed voor 32 punten.

Opmerkelijk was het optreden van Anthony Davis bij de thuisploeg, die vanwege een blessure aan een vinger onzeker was voor het duel met de Grizzlies. Davis stond in de basis, maar verdween al na enkele minuten naar de kant na een botsing met Jaren Jackson. Na een lange behandeling aan een pijnlijke kuit keerde hij terug uit de kleedkamer om in het vervolg van de wedstrijd nog voor 28 punten en 13 rebounds te zorgen. De bezoekers keken vroeg in het derde kwart tegen een achterstand van 25 punten aan, naderden tot op 4 punten maar zagen toen de Lakers weer weglopen.

Naaste belager Denver Nuggets verloor intussen bij Oklahoma City Thunder. Chris Paul leidde de thuisploeg met 29 punten naar een 113-101 overwinning. De 32 punten van de vedette bij Denver, Nikola Jokic, bleken niet voldoende. De Lakers vergroten zo hun voorsprong in het westen op de Nuggets.

In het oosten zette kampioen Toronto zijn opmars verder. De nederlaag van twee dagen geleden in Brooklyn - de eerste na een reeks van vijftien zeges - bleek vergeten en Phoenix werd met een 118-101 nederlaag huiswaarts gestuurd. Pascal Siakam liet 37 punten en 12 rebounds optekenen. Toronto verstevigt zo zijn tweede plaats in de Eastern Conference.

Nummer drie Boston won tegelijkertijd in Minnesota (117-127). Gordon Hayward (29 ptn), Daniel Theis (25 ptn) en Jayson Tatum (28 ptn) blonken uit voor de Celtics.