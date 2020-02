Wereldkampioen biatlon Loginov krijgt politie over de vloer in dopingonderzoek

De Italiaanse politie heeft zaterdagmorgen een inval gedaan in het hotel van de Russische biatleten, die momenteel in Italië aan de slag zijn op het WK biatlon. De doorlichting zou kaderen in een dopingonderzoek naar wereldkampioen Alexander Loginov.

“Twee personen van het Russische team worden verdacht van gebruik of beheer van doping”, liet de Italiaanse politie weten. “Het gaat om een atleet en een verzorger.” Verdere info gaf de politie niet.

Het Russische persagentschap Interfax kwam via Vladimir Drachev, de voorzitter van de Russische biatlonfederatie, te weten dat de atleet in kwestie wel degelijk Alexander Loginov is. De Rus won op 15 februari nog de sprintcompetitie op het WK.

De 28-jarige Loginov zat tussen 2014 en 2016 al een dopingschorsing uit na gebruik van epo. Zijn gouden plak vorige week en zijn bronzen medaille in de achtervolging had bij de andere atleten in Anterselva al onrust veroorzaakt.

Loginov verklaarde aan televisiezender Match TV dat de politie enkel en alleen naar hem op zoek was. Zijn kamer, die hij deelt met ploegmaat Evgeniy Garanichev, werd helemaal binnenstebuiten gekeerd. Loginov moest normaal gezien zaterdagnamiddag (vanaf 14u45) deelnemen aan de 4x7,5 km aflossingswedstrijd. Volgens coach Sergei Belozerov staat zijn deelname echter op de helling.