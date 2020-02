Voormalig ploegmaat van Oliver Naesen doet dopingbiecht op Twitter: “Ik stap vandaag uit het wielrennen”

De Zwitserse oud-profrenner Pirmin Lang heeft vrijdagavond in een verklaring op Twitter bekendgemaakt jarenlang doping te hebben gebruikt. Hij maakte deel uit van Operatie Aderlass, het onderzoek naar dopingpraktijken uitgevoerd door de Duitse arts Mark Schmidt uit Erfurt. De intussen 35-jarige Lang stopte in 2017 als profrenner, maar was de voorbije jaren nog in het wielrennen actief als ploegleider. Hij zegt de sport nu vaarwel.