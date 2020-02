Sanders ziet Russische inmenging in verkiezingen

De Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders, die momenteel op kop staat in de peilingen, heeft mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentiële campagne gehekeld. Moskou zou proberen van hem de Democratische presidentskandidaat te maken.

Volgens de Washington Post hebben Amerikaanse functionarissen Sanders op de hoogte gebracht van de inmenging van Moskou in zijn voordeel. Ook verkozen leden van het Congres zijn geïnformeerd door de inlichtingendiensten over deze vermeende interventies in Moskou.

‘Eerlijk gezegd kan het me niks schelen wie Poetin als president wil. Mijn boodschap aan Poetin is duidelijk: blijf weg van de Amerikaanse verkiezingen en als ik president ben, zal ik daarvoor zorgen’, zei Bernie Sanders op een verkiezingsbijeenkomst.

Caucus

De Democraten in Nevada trekken zaterdag naar zaaltjes overal in de staat om er deel te nemen aan de caucus. Volgens de laatste peilingen zou Bernie Sanders het met een grote voorsprong halen in Nevada. Volgens RealClearPolitics, dat gemiddelden neemt van de belangrijkste peilingen, haalt Sanders het met 14 procentpunten verschil van nummer twee Joe Biden. In Nevada wonen veel Latino’s, en de voorverkiezing is dan ook een goede graadmeter voor hoe die groep in de rest van het land zal stemmen. Sanders staat ondertussen ook in de nationale peilingen duidelijk op kop (+10 procentpunten).