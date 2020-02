Italiaanse man bezweken aan Coronavirus

In het Italiaanse Veneto is een man overleden, vermoedelijk aan het nieuwe coronavirus. De 78-jarige had geen rechtstreekse banden met China, en is daarmee het eerste niet-Chinese slachtoffer in Europa.

Dat zei president Luca Zaia vrijdagnacht aan het persbureau ANSA. De 78-jarige man was een van de twee ouderen in Veneto, de regio rond Venetië, van wie tot dusver nog niet officieel was bevestigd dat ze leden aan de ziekte. Hij stierf vrijdagavond in een ziekenhuis in Padua. De man lag al tien dagen in het hospitaal.

Het gaat om het tweede dodelijke slachtoffer in Europa. Vorige week zaterdag bezweek in een ziekenhuis in Parijs een 80-jarige Chinese toerist aan de ziekte.

In Italië is inmiddels grote bezorgdheid ontstaan over de verspreiding van het nieuw coronavirus. Vooral in het aan Venetië grenzende Lombardije neemt het aantal gevallen toe: op vrijdagavond steeg het aantal besmettingen met 8 tot 14 gevallen.

Volgens de autoriteiten zijn ook vijf werknemers van het ziekenhuis van de kleine stad Codogno getroffen. Ze raakten besmet toen nog niet duidelijk was dat het coronavirus in het spel was. De 38-jarige Italiaan die het virus ongewild verspreidde ligt vrijdag nog steeds op de intensive care van het ziekenhuis.

Het virus werd donderdag bij hem ontdekt. Hij ligt sinds woensdag in het ziekenhuis. Omdat er aanvankelijk geen voor de hand liggende banden waren met China, was hij niet op het coronavirus getest. Dit gebeurde pas toen zijn toestand verslechterde en zijn vrouw zei haar man onlangs een vriend ontmoette die is teruggekeerd uit China. Of hij aan de oorsprong van de uitbraak in Italië ligt, is niet duidelijk. De in januari teruggekeerde man had nooit symptomen, luidt het.

De autoriteiten in tien Italiaanse dorpen hebben besloten om scholen, kroegen en openbare gebouwen te sluiten. Ongeveer 50.000 mensen wordt in de getroffen gebieden geadviseerd binnen te blijven. Kerkdiensten, carnavalsvieringen en sportevenementen zijn opgeschort.

In China zijn inmiddels ruim 2200 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.