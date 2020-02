Union houdt hoop op tweede periodetitel in 1B levend na uitzege bij OHL

Union heeft vrijdagavond de hoop op de periodetitel levend gehouden na een belangrijke en felbevochten 3-5-uitzege bij OH Leuven, op de 27ste speeldag in de Proximus League. Het nadert tot op één punt van leiders Westerlo, Beerschot en Virton.

Na 15 minuten kon Casper Nielsen met een hard schot profiteren van slecht wegwerken bij de OHL-verdediging en Union op voorsprong zetten. De Leuvenaars konden snel terug op gelijke hoogte komen doordat Thomas Henry zomaar door het centrum diep gestuurd mocht worden en simpel kon afwerken (21’). Desondanks konden de bezoekers toch met een 1-3-voorsprong gaan rusten met dank aan Aron Sigurdarson (28’) en Ibrahima Bah (32’).

In de tweede helft begon Union het steeds moeilijker te krijgen onder druk van de thuisploeg. Op doelpunten was het wel nog even wachten, maar in de 72ste en 82ste minuut brachten eerst Mathieu Maertens en dan opnieuw Henry de stand terug in evenwicht. Het sein voor Union om terug wakker te schieten en kort na de gelijkmaker zette Teddy Teuma de 3-4 al op het bord met een knap schot buitenkant voet. In de 94ste minuut maakte de Fransman het volledig af door de 3-5 van op penalty binnen te schieten.