Genk zet stap richting Play-off 1 na moeizame overwinning

Genk heeft Play-off 1 opnieuw iets meer binnen handbereik na een 0-1-zege tegen Kortrijk. De Limburgers hadden het niet onder de markt en beleefden een moeilijke avond in het Guldensporenstadion. Een gelijkspel was billijker geweest, maar Genk was efficiënter.

Nadat Kortrijk eerder al scherprechter speelde in de degradatiestrijd, wilde het nu hetzelfde doen in het pleit om Play-off 1. Te beginnen met Genk. Bij winst kwamen de Kerels tot op drie punten. Of Vanderhaeghe stiekem nog één procent hoopte op Play-off 1. “Neen”, klonk het vooraf. “Zelfs een 12 op 12 zou niet genoeg zijn.” Maar de thuisreputatie, die stond wél op het spel.

Kortrijk begon scherp in de eerste minuut met een actie van Moffi. Genk counterde meteen. Een flitsend wedstrijdbegin denk je dan, maar er werd zand in de ogen gegooid. De eerste twintig minuten werden een studieronde. De match werd echt opengebroken door Lepoint. Mboyo stak hem goed diep, Lepoint mikte zijn poging maar Didillon hield zijn hoek goed klein met een puike redding. Meteen daarna stond hij opnieuw pal op een kopbal van Mboyo.

De West-Vlamingen leken het spel naar zich toe te trekken. De 4-4-2 zorgt niet alleen voor een stevigere organisatie met een zes die blijft hangen, ook aanvallend is Kortrijk onvoorspelbaarder met al die infiltrerende middenvelders. Genk had veel moeite om zijn spel op te leggen.

Net voor rust leek KVK dan toch die treffer te pakken te hebben. Moffi stak spitsbroeder Mboyo diep, voor Mboyo was afwerken een simpel kunstje. Hij stak de bal prima naast Didillon in doel, maar buitenspel. Rusten dus met 0-0, Genk was alvast gewaarschuwd.

In de tweede helft zette Mboyo zich door in de zestien, Kouassi tikte hem aan, Alen oordeelde dat het te licht was voor een strafschop. Golubovic ontbond vervolgens zijn vleugels, bracht hard voor naar Mboyo, die de bal voor open doel in volle snelheid over trapte. Weg kans. Genk ontsnapte wederom.

Het luidt als een aloud gezegde in het voetbal: wie zijn kansen niet afmaakt. Jawel, Lucumi bracht voor, Wouters nam het leer beheerst op de slof en de eerste Genkse aanval was bingo. Verdedigend zag het er niet al te best uit bij Kortrijk. Zonder Van Der Bruggen leek het evenwicht in het middenveld te verdwijnen. De Limburgers daarentegen vonden hun tweede adem en kwamen dicht bij 0-2. Eerst via Odey die te zwak afwerkte en vervolgens met een doorgestormde Onuachu, Jakubech bracht redding. De Slovaak deed dat kunstje nog eens over door Odey in een de bal af te snoepen.

Kortrijk probeerde vervolgens nog, maar het glanzende was ervan af. Didillon leek nog een cadeau uit te delen toen hij weggleed en zo ei zo na met de bal achter de doellijn liep. Genk speelde de wedstrijd vervolgens beheerst uit. Het schrok nog even op toen Gueye voor Didillon opdook, maar Cuesta weerde zijn poging af. Als je Play-off 1 wilt spelen, moet je ook de moeilijke matchen winnen. Genk zet zo de concurrenten onder druk. Willen ze in het spoor blijven, moet er absoluut gewonnen worden of Genk lijkt de zesde plaats te claimen.