Concentratie ultrafijn stof rond Brussels Airport even hoog als in de stad

Wie rond Brussels Airport woont, krijgt gemiddeld evenveel ultrafijn stof te slikken als wie in de stad woont. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO. De luchthavenuitbater zegt al maatregelen te hebben genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

‘In de omgeving van Brussels Airport zijn de concentraties ultrafijn stof (deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer, red.) verhoogd als gevolg van de luchthavenactiviteiten.’ Dat staat in het rapport van VITO. Het onderzoeksbureau baseert zich op metingen op acht locaties in de noordoostelijke rand rond de luchthaven (Steenokkerzeel, Kampenhout, Erps-Kwerps). De gemiddelde concentratie bedraagt 10.000 tot 20.000 deeltjes per kubieke centimeter. ‘Dit is vergelijkbaar met meetpunten in een stedelijke context.’

Er werden lokaal wel korte pieken van ultrafijn stof gemeten, tot zeven keer hoger dan het gemiddelde, die vermoedelijk verband houden met het landen en opstijgen van vliegtuigen. ‘Deze hoge concentraties zijn van redelijk korte duur en neigen ook snel af te nemen met toenemende afstand van de luchthaven’, klinkt het. De allerhoogste pieken worden gemeten op de landingsbanen zelf, bij vertrek of landing.

Brussels Airport zegt dat de resultaten van de metingen in lijn liggen met die van een eerdere studie en ook met de ultrafijnstofconcentraties die op andere luchthavens worden gemeten.

De luchthavenuitbater voegt toe dat er al maatregelen werden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo worden er bijvoorbeeld elektrische bussen ingezet om passagiers van en naar het vliegtuig te voeren. Luchtvaartmaatschappijen die met modernere vliegtuigen naar Zaventem vliegen, moeten minder betalen voor het gebruik van de luchthaven.

Het onderzoek naar ultrafijn stof was een van de studies die Brussels Airport beloofde te bestellen in het kader van het ‘Forum 2040’. In dat discussieforum bespraken een tachtigtal belanghebbenden (omwonenden, gemeenten, bedrijven, experts) de toekomstplannen van de luchthaven.