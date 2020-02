Jury verdeeld over zwaarste aanklachten tegen Weinstein

De jury in het proces van Harvey Weinstein lijkt het niet eens te worden over de twee zwaarste aanklachten tegen hem. Die gaan over ‘predatory sexual assault’, ‘aanranding met roofzuchtig motief’ en kunnen hem levenslang in de cel kunnen doen belanden.

De juryleden hebben de rechter gevraagd of ze over de twee zwaarste aanklachten verdeeld mogen blijven. Dat meldt The New York Times.

Over de drie andere aanklachten waar ex-producer Harvey Weinstein voor terechtstaat, lijkt de jury het wel eens. In een brief van de jury aan de rechter staat dat de jury daarover ‘unanimiteit’ heeft gevonden. Het gaat dan onder meer om de kwalificatie ‘verkrachting’. Als Weinstein daarvoor wordt veroordeeld kan de gevallen filmproducent een celstraf krijgen van maximaal 25 jaar.

De jury zit al vier dagen bijeen om over de rechtszaak te beraadslagen. Rechter James Burke ging niet in op de vraag van de jury om een ‘gedeeltelijk verdict’ toe te laten. De leden van de jury gingen even later wel uiteen, en staken de gesprekken dit weekend omdat een van de advocaten van de verdediging naar een begrafenis moet.

De 67-jarige Weinstein staat terecht voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen, Jessica Mann en Mimi Haleyi. Mann, die ooit een acteercarrière ambieerde, zegt in 2013 in een New Yorks hotel door Harvey Weinstein verkracht te zijn. Haleyi, een productieassistente, zegt dat de producent haar in 2006 dwong tot orale seks.

Vier andere slachtoffers van de ex-eigenaar van The Weinstein Company kwamen tijdens het proces als getuige ook aan het woord. De aanklager wil Weinstein laten veroordelen als ‘een roofdier’. Tientallen andere vrouwen spanden een burgerrechtelijke zaak aan tegen Weinstein.