Leerling dreigt met schietpartij op school in Rotselaar

Een leerling van het Montfortcollege in Rotselaar heeft vrijdag gedreigd met een schietpartij op zijn school. De politie voerde een huiszoeking uit bij de 18-jarige, maar trof er geen wapens aan. De leerling zei dat het om een grap ging.

De leering (18) van het Montfortcollege postte zijn dreigement op een interne chatgroep van leerlingen aan de katholieke middelbare aso- school in het Vlaams-Brabantse Rotselaar. Hij vertelde dat hij een wapen zou meebrengen naar school.

Het bericht bereikte via WhatsApp de directie, die de politie van de zone BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) inschakelde. De politie trok naar het college en voerde ook een huiszoeking bij de leerling uit. Daar werden geen wapens aangetroffen. De leerling bekende dat hij het bericht verstuurd had, maar zei dat het voor de grap was.

Het is nog onduidelijk of zijn actie gerechtelijke gevolgen zal hebben. De directie van het Montfortcollege en de burgemeester van Rotselaar waren niet bereikbaar voor commentaar.