Eddy Merckx en Roland Forthomme out in WB driebanden in Turkije

Eddy Merckx (UMB 4) en Roland Forthomme (UMB 20) zijn er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales in de eerste manche van het Wereldbekercircuit driebanden in het Turkse Serik.

Forthomme, die zich donderdag vlot plaatste voor de Round of 16, nam in zijn eerste groepswedstrijd, tegen het Zuid-Koreaanse supertalent Myung-Woo Cho (UMB 10), een 23-6 en een 26-10 voorsprong. De drievoudige wereldkampioen bij de junioren sloeg terug en lukte achtereenvolgens reeksen van zeven, tien en vijf, wat uiteindelijk resulteerde in een 40-38 overwinning.

Forthomme won echter zijn twee volgende wedstrijden. Zo zette hij de Zuid-Koreaan Jung Han Jeo (UMB 21) met 40-32 aan de kant. In zijn volgende wedstrijd was hij dan weer met 40-37 beter dan de Zuid-Koreaan Haeng Jik Kim (UMB 6). Forthomme stond net als Woo Cho en Juk Kim met twee overwinningen achter zijn naam. Het Zuid-Koreaanse duo telde echter een beter gemiddelde waardoor onze landgenoot net naast de achtste finales greep.

Merckx leed in zijn eerste groepswedstrijd tegen de Zweed Michael Nilsson (UMB 112) een 40-17 nederlaag, waarna hij ook zijn meerdere moest erkennen in de Duitser Martin Horn (UMB 13). In zijn slotwedstrijd won hij wel van de Vietnamees Quoc Nguyen Nguyen (UMB 24), maar met slechts één overwinning uit drie wedstrijden eindigde hij als laatste in de groep.