Laurens Sweeck wil voor eigen volk schitteren in GP Leuven

Zaterdag staat de Grote Prijs veldrijden in Leuven op de planning. De 26-jarige Belgische kampioen Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) rijdt in de studentenstad voor eigen volk en wil daarom zijn tricolore trui laten opmerken. Het parcours rond Kazerne De Hemptinne in Heverlee is bijna identiek aan dat van vorig jaar.

“Voor het seizoen had ik blindelings getekend voor wat ik dit jaar presteerde. Niet alleen de overwinningen spreken voor zich, ook het constante niveau dat ik haalde is prachtig. Na een minder jaar heb ik dit seizoen opnieuw stappen vooruit gezet. Ik zit weer op het niveau dat ik voordien haalde en doe meer mee voor de overwinning”, meldt Laurens Sweeck.

“In het begin van het seizoen was ik iets minder en was mijn teamgenoot Eli Iserbyt zeer sterk. Daarna was ik de betere maar botste ik op iemand als Mathieu van der Poel. Zonder hen had ik allicht wel wat meer gewonnen. In eigen streek ben ik toch extra gemotiveerd om nog eens op het hoogste schavotje te staan. Daarna is het tijd om even te bekomen en te genieten van de familie en ons zoontje. Na dit veldritseizoen staat een korte skivakantie op mijn programma”, stelt Laurens Sweeck.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar titelverdedigster Denise Betsema. “Win ik niet in Leuven, dan zal ik niet ontgoocheld zijn”, verklaarde de Nederlandse. “Ik ben al lang blij dat ik terug aan de top van het veldrijden sta. Het parcours ligt me wel. Ik kom er ook heel graag. De omloop doet me wat denken aan Texel. Daar liggen in het bos ook een aantal steile technische klimmetjes en single tracks. Dat is superleuk. Op de strook aan de aankomst kan ik mijn kracht kwijt. Inhalen wordt niet makkelijk, maar als de goede benen er opnieuw zijn, zal ik wel beloond worden met een goed resultaat.”