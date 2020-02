Emma Plasschaert en Simon De Gendt Zeilster en Zeiler van het Jaar

Emma Plasschaert heeft vrijdag tijdens de uitreiking van de Sailing Awards in de Brusselse Royal Yacht Club de prijs voor Zeilster van het Jaar gekregen. Simon De Gendt triomfeerde bij de mannen.

De 26-jarige Plasschaert staat al een hele tijd aan de wereldtop in de Laser Radial. Na haar wereldtitel in 2018 wist ze in 2019 ook het testevent voor de Olympische Spelen van later dit jaar te winnen in Enoshima. Plasschaert haalde het voor Marie-Amélie Lenaerts, die in 2019 als eerste Belgische vrouw de Mini Transat met succes kon afronden.

Simon De Gendt houdt aan zijn wereldtitel in de Laser Radial de award van Zeiler van het Jaar over. Hij troefde tweevoudig laureaat Jonas Gerckens, Albert Lagneaux, Thibault Raeymakers en Wannes Van Laer af.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts, die in hun eerste jaar als duo knappe dingen lieten zien in internationale skiffwedstrijden, kroonden zich tot Team van 2019. Eline Verstraelen werd Belofte van het Jaar. Zij verteerde de overgang van de Laser 4.7 naar de Laser Radial vlot en veroverde afgelopen zomer op 17-jarige leeftijd al Europees zilver bij de jeugd. Dirk Sledsens, de wedstrijdleider en promotor van het Open Noordzeekampioenschap, is de Manager van 2019.

De award voor Surfer van het Jaar ging tot slot naar Yentel Caers. Hij beheerst al jaren het professionele circuit van de freestyle windsurfers en pakte hierin vorig jaar voor het eerst de wereldtitel.

De winnaars werden via een poll verkozen. Meer dan 6.000 watersporters brachten hun stem uit.