Smaakmaker Joren Dom verlengt contract bij Beerschot met twee seizoenen

Publiekslieveling Joren Dom heeft zijn contract bij 1B-club Beerschot met twee seizoenen verlengd, met optie op nog een jaar.

De dertigjarige middenvelder is bezig aan zijn derde seizoen op het Kiel en zijn vorige verbintenis zou eind dit seizoen aflopen. “Ik ben heel blij want dit was m’n eerste keuze”, zo klinkt het bij de speler. “Ik voel me hier thuis en ben van bij de eerste minuut goed ontvangen door de supporters. Nu krijg ik de kans om mee voort te werken en te bouwen aan een mooi project. Want dit verhaal is nog niet af.”