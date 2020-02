Club Brugge beloont Maxim De Cuyper (19) met contractverlenging tot 2023

Club Brugge heeft het contract van jeugdproduct Maxim De Cuyper verlengd tot 2023. De 19-jarige linkerwinger debuteerde donderdag overtuigend voor blauw-zwart in de Europa Leaguewedstrijd tegen Manchester United.

De Cuyper werd door Philippe Clement verrassend in de basis gedropt en speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd tot aan zijn vervanging in de 73ste minuut. Smet op de prestatie van de jongeling was zijn ongelukkige uitworp naar Brandon Mechele die tot de gelijkmaker van Anthony Martial leidde.

“Uiteraard ben ik zeer gelukkig met deze contractverlenging”, zegt De Cuyper op de website van Club Brugge. “Toen ik bij Club kwam in de U9 was het al mijn droom om door te stoten tot het eerste elftal. Dat dit nu lukt bij deze ambitieuze Club is een beloning voor het harde werk en een motivatie voor de toekomst!”