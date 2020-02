Ferrari en Red Bull in de problemen tijdens F1-test, Mercedes opnieuw snelste

Tijdens de laatste dag van de eerste F1-test in Barcelona werden Ferrari en Red Bull met problemen geconfronteerd terwijl Mercedes opnieuw demonstreerde door met beide wagens bovenaan te eindigen.

Ook tijdens de derde testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya ging Mercedes met veel aandacht lopen. De concurrentie volgde nauwlettend de onboardbeelden die getoond werden van de Mercedes W11 en waarop het veelbesproken DAS-stuursysteem te zien was.

Daar waar alles bij Mercedes opnieuw erg vlot verliep was dat veel minder het geval bij Red Bull en Ferrari. Verstappen stond een tijd in de garage nadat iets van de rollbar op zijn RB16 was afgebroken.

Wat later kreeg ook Sebastian Vettel in zijn Ferrari SF1000 af te rekenen met een motorisch probleem. Ferrari liet weten dat het probleem in Maranello onderzocht zou worden en dat ze de motor gingen verwisselen.

?© RED FLAG ?©



Sebastian Vettel is out of his Ferrari SF1000 after it comes to a halt in Barcelona #F1 #F1Testing pic.twitter.com/3BcTidphpf — Formula 1 (@F1) February 21, 2020

Niet enkel beide topteams werden trouwens in de voormiddag getroffen door technische problemen. Nicholas Latifi kwam met zijn Williams F1-bolide eveneens stilt te staan door wat een elektrisch probleem leek.

Spectaculairder was echter de crash van Keving Magnussen met de Haas F1-bolide, de Deen verloor de controle over zijn wagen in de zevende bocht. Voor Magnussen en Haas betekende het ook meteen het einde van de testdag.

?©RED FLAG ?©



Problems for K-Mag - the Haas driver goes into the barriers at Turn 7 ?µ#F1Testing pic.twitter.com/E5E4HAvbKo — Formula 1 (@F1) February 21, 2020

Ook Daniel Ricciardo kwam met zijn Renault F1-bolide stil te staan, waarmee we toch duidelijk kunnen stellen dat de F1-bolides op de derde en laatste testdag van de eerste F1-test veel minder betrouwbaar waren dan de twee dagen ervoor.

Conclusie is echter vooral dat Mercedes momenteel eens te meer het te kloppen team is, zowel wat innovaties als rondetijden betreft.

De teams krijgen nu even 'rust' alvorens er volgende week woensdag opnieuw getest wordt op het circuit de Barcelona-Catalunya.

1. V. Bottas Mercedes AMG 01:15.732 65

2. L. Hamilton Mercedes AMG 01:16.516 73

3. E. Ocon Renault 01:17.102 76

4. L. Stroll Racing Point 01:17.338 116

5. D. Kvyat AlphaTauri 01:17.427 62

6. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:17.469 152

7. D. Ricciardo Renault 01:17.574 93

8. M. Verstappen Red Bull 01:17.636 86

9. P. Gasly AlphaTauri 01:17.783 59

10. A. Albon Red Bull 01:18.154 83

11. C. Sainz Jr. McLaren 01:18.274 76

12. R. Grosjean Haas 01:18.380 48

13. S. Vettel Ferrari 01:18.384 100

14. L. Norris McLaren 01:18.454 49

15. N. Latifi Williams 01:19.004 72

16. K. Magnussen Haas 01:19.709 4

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: