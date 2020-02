Rukwinden vergallen BK veldlopen, carnaval en opnieuw Valentijnsrun

Zondag gaat het weer stevig waaien, met naar verwachting rukwinden van 80 kilometer per uur. De afgelastingen lopen binnen: het BK Veldlopen, de Valentijnsrun in het Rivierenhof en het krakelingenfeest in Geraardsbergen gaan niet door. Ook in Aalst zetten de carnavalisten zich schrap.

Nu storm Ellen alweer gepasseerd is, komt de volgende windvlaag onze richting uit. Die staat gepland voor zondag. Een regenachtige dag, met rukwinden tot 80 kilometer per uur, aan zee tot 90 kilometer per uur.

‘De carnavalisten zullen zondag waarschijnlijk niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk in de wind zijn', zegt weerman Frank Deboosere aan Het Nieuwsblad.

De hulpdiensten zijn op alles voorbereid en volgen de situatie op de voet. Want de veiligheid van de carnavalisten staat boven alles, zo luidt het op het stadhuis.

In Geraardsbergen neemt men het zekere voor het onzekere: de krakelingenstoet wordt afgelast. Een te groot veiligheidsrisico, zegt burgemeester Guido De Padt (Open VLD). ‘Spijtige beslissing maar de veiligheid primeert in deze materie’, zegt hij aan Belga.

Ook het BK Veldlopen kan niet plaatsvinden door de verwachte rukwinden. Dat is het gevolg van de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om alle parken in de hoofdstad tussen zaterdag- en zondagavond te sluiten uit vrees voor het aangekondigde stormweer. Het parcours van het BK loopt volledig door het Park van Laken.

En dan is er nog de Valentijnsrun in het Rivierenhof in Antwerpen. Die kan dit weekend opnieuw niet plaatsvinden, nadat hij al twee keer eerder was uitgesteld omwille van stormweer. De liefdesloop wordt nu maar helemaal geannuleerd.