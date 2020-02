Akkoord bij Ineos Phenol na zes weken staking

Bij chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel is na een staking van ruim zes weken een akkoord gesloten. Operatoren hadden er het werk neergelegd nadat een ACLVB-vakbondsafgevaardigde was ontslagen. De vakbonden eisten dat hij terug in dienst zou mogen treden, maar de directie heeft dat geweigerd.

Het sociaal conflict bij Ineos Phenol escaleerde de voorbije weken nadat ook over andere arbeidsomstandigheden onvrede naar boven was gekomen. Vooral de polyvalentie, waarbij operatoren van een afdeling ook in een andere afdeling tewerkgesteld zouden kunnen worden, leidde tot onrust.

Sinds 9 januari ligt de productie stil na het ontslag van de vakbondsman. De bonden hebben lang gepleit voor zijn re-integratie of bijkomende financiële compensatie. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet bekomen.

Vrijdagmiddag werd een voorakkoord bereikt, waarover nog gestemd moet worden. De omschakeling naar polyvalentie zal op vrijwillige basis gebeuren en met een financiële tegemoetkoming. Als het akkoord wordt goedgekeurd, zal het werk maandag worden hervat.

Bij het bedrijf werken 180 mensen, vooral bedienden. Zowat tachtig onder hen zijn operatoren, de helft daarvan is in staking.