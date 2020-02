Studenten hangen ‘sorry’ aan werk van Jan Fabre

Studenten van het Conservatorium Antwerpen hebben aan het werk ‘de man die de wolken meet’ van Jan Fabre een groot spandoek met daarop ‘sorry’ gehangen. Ze excuseren zich zo in de plaats van de kunstenaar, die door ex-dansers van grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd.

Het kunstwerk met spandoek staat op het dak van deSingel in Antwerpen. Een aantal kunststudenten van het conservatorium wil dat werk in vraag stellen. De reden is de open brief van september 2018 van twintig (ex-)medewerkers van Jan Fabres gezelschap Troubleyn. Ze beschuldigden hem van seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Fabre zelf heeft dat altijd ontkend.

De studenten klagen aan dat in dit geval de link tussen kunst en kunstenaar te sterk is, en dat het beeld bovenop de werkplek van jonge kunstenaars staat. De connotaties die het beeld opwerpen noemen ze ‘problematisch’. De studenten wensen anoniem te blijven.