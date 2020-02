Ierse drugdealer verliest 55 miljoen euro omdat hij bitcoincode kwijt is

Ierse instanties hebben het fortuin van Clifton Collins, een 49-jarige man uit Dublin, geconfisqueerd. Hij heeft door de verkoop van cannabis 55 miljoen euro aan bitcoins kunnen aankopen. Het enige probleem: Collins is de code – en dus ook zijn bitcoins – kwijt.

Het Criminal Assets Bureau (CAB), dat inkomsten van criminele activiteiten moet opsporen en confisqueren, kreeg eergisteren te horen dat ze de 55 miljoen euro aan bitcoins in beslag mochten nemen. Het is de grootste vangst in het 25-jarige bestaan van het bureau, maar het CAB zal die niet kunnen verzilveren.

Vanaf 2005 begon Collins met de teelt en verkoop van cannabis, en vanaf 2011 kocht hij met de winst daarvan bitcoins aan, een digitale munt. Die kostten toen ongeveer vijf dollar, goed voor 4,60 euro. Eén bitcoin is nu 8.950 euro waard.

Vishengel naar het stort

Collins verdeelde zijn zesduizend bitcoins over twaalf accounts, elk met een waarde van ongeveer 4,5 miljoen euro. In 2017 verstopte de Ier een blad papier met de twaalf codes om aan zijn bitcoins te kunnen in een vishengel.

Toen de dealer gearresteerd werd omdat er tweeduizend euro aan cannabis in zijn auto gevonden was gevonden, moest hij vijf jaar de cel in. Intussen haalde Collins’ huisbaas zijn huis leeg… en gooide hij de vishengel weg. De code is spoorloos verdwenen en bijgevolg kan niemand nog in de accounts waar voor 55 miljoen euro aan bitcoins opstaat.

Gerenommeerd imker

Volgens The Irish Times zeiden medewerkers van de stortplaats dat ze daar iemand visgerei hebben zien dumpen. Het afval van de stortplaats wordt naar Duitsland en China versast, waar het dan verbrand wordt. De politie gelooft dat de codes kwijt zijn, onder meer door getuigenissen van medewerkers van de stortplaats en de voormalige huisbaas.

Voor hij cannabis begon te telen, was Collins een bewakingsagent en later ook een imker. Hij won zelfs prijzen voor zijn honing. Hij is naar eigen zeggen oké met het verlies van zijn geld en ziet het als een straf voor zijn eigen stommiteiten, schrijft The Irish Times. De man is wel zijn 100.000 euro cash en nog kleinere bitcoin-accounts kwijt, die ongeveer 1,5 miljoen euro waard zouden zijn.