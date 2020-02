Belfius keert fors lager dividend uit aan Belgische staat

Staatsbank Belfius gaat voor het afgelopen boekjaar een dividend uitkeren van 261 miljoen euro aan haar aandeelhouder, de Belgische staat. Dat is 100 miljoen minder dan vorig jaar.

Op vijf jaar tijd kreeg de Belgische staat bijna 1,3 miljard euro dividend uitgekeerd, goed voor een gemiddeld rendement van 6,4 procent, rekende Belfius vrijdag voor. De overheid nationaliseerde de vroegere Dexia Bank in 2011 voor 4 miljard euro.

Maar in 2020 wordt het dus wat minder. 261 miljoen euro in plaats van 360 miljoen.

Dat lagere dividend steekt af tegen de recordwinst van 667 miljoen euro die Belfius in 2019 realiseerde, 3 procent meer dan het jaar voordien. Maar voorzitter Jos Clijsters benadrukt dat ook die winst in feite volledig van de overheid blijft. ‘Ze blijft echter binnen de bank. Dat is nodig om groei te realiseren en toegevoegde waarde aan de maatschappij te creëren.’ Daarbij verwijst de voorzitter onder meer naar de 180.000 sociale rekeningen die Belfius beheert, in samenwerking met de OCMW’s, of naar de 1,5 miljard euro die de bank investeerde in hernieuwbare energie.

Daarnaast betaalde Belfius vorig jaar ook ongeveer 252 miljoen euro aan vennootschapsbelasting en 222 miljoen aan bankentaksen, merkt de voorzitter op. Het eigen vermogen van de bank benadert intussen de 10 miljard euro, tegen 3,3 miljard in 2011 toen de Belgische staat de bank heeft overgenomen.

Dat het dividend in 2019 een pak hoger lag, heeft te maken met de beursgang-logica waar de bank zich toen in bevond, aldus voorzitter Jos Clijsters. ‘Moest die IPO zijn doorgegaan, dan hadden we toegang gehad tot de kapitaalmarkt om onze groei te financieren. Dat is vandaag niet zo. Voor onze aandeelhouder betekent dat dus ofwel minder dividend, ofwel een kapitaalverhoging.’

Het afgelopen jaar was alvast een stevig groeijaar voor de staatsbank, en dat in alle geledingen. Bij de schadeverzekeringen steeg het incasso met 7 procent, bijna het dubbele van de markt. Bij de kredietverlening was er overal groei, met een piek voor de woonkredieten die toenamen met zowat 30 procent. Dit ging volgens topman Marc Raisière niet ten koste van de winstmarges, integendeel. ‘De marges zijn de twee laatste kwartalen weer gestegen, want de markt past zich aan de oproep van de Nationale Bank aan.’ En ook op het vlak van sparen en beleggen was 2019 een recordjaar, met een organische groei (zonder prijseffecten) van 4,7 miljard euro. ‘Dit toont het vertrouwen aan dat mensen hebben in Belfius’, weet hij. Bij de vermogensbank kwamen er 7.700 nieuwe klanten bij.

De totale opbrengsten van Belfius stegen het voorbije jaar met 5 procent tot 2,489 miljard euro, terwijl de kosten met 1,9 procent toenamen tot 1,452 miljard euro. Vooral de personeelskosten en afschrijvingen (door investeringen) namen toe. Daarnaast zag Belfius, net als zijn concurrenten, de risicokosten voor kredieten in het bedrijfssegment wat oplopen.