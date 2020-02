Man krijgt levenslang voor moord op Britse toeriste: ‘Ze stierf doodsbang in een kamer met jou’

De man die de Britse backpacker Grace Millane (22) in Nieuw-Zeeland heeft vermoord, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Haar moeder sprak de moordenaar in de rechtszaal aan.

De ouders van Grace Millane verschenen via een videolink in de rechtszaal. Achter hen hing een foto van hun dochter.

De moeder, Gillian Millane, zei dat het verlies van haar dochter haar depressief, angstig en suïcidaal heeft gemaakt. ‘De tranen die ik vergiet zijn eindeloos bij de gedachte dat ik mijn lieve Grace nooit een afscheidskus kan geven. Grace was nooit gewoon een dochter, ze was mijn beste vriend.’

‘Ik kwel mezelf over wat je mijn Grace hebt aangedaan, de angst en de pijn die ze moet gevoeld hebben. Als moeder zou ik er alles aan gedaan hebben om haar plaats in te nemen. Ik had er moeten zijn. Maar ze stierf doodsbang en alleen in een kamer met jou.’

De beschuldigde boog het hoofd tijdens haar verklaring en hij leek te huilen. Een jury verklaarde hem eerder al schuldig aan moord. Nu heeft hij een levenslange gevangenisstraf gekregen. Hij moet minstens zeventien jaar de cel in.

De Britse toeriste had de man via datingapp Tinder leren kennen tijdens haar rondreis. De politie vond haar lichaam enkele dagen later in een ondiepe put. Al snel bleek dat ze was gewurgd. De man heeft altijd beweerd dat de jonge vrouw per ongeluk is gestorven tijdens wurgseks met wederzijdse toestemming.

De procureur wees erop dat de man nadat hij Grace had gewurgd porno had opgezocht en intieme foto’s van het lichaam had genomen. Dat wijst niet op paniek, zei hij. Daarna probeerde hij de bewijzen te doen verdwijnen.

De moord schokte Nieuw-Zeeland, waar zulke misdaden eerder uitzonderlijk zijn. Premier Jacinda Ardern verontschuldigde zich bij de familie van Grace Millane.